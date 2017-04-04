МВФ выделил Украине очередной кредитный транш на $1 млрд. Этому решению совета директоров Фонда предшествовала долгая пауза - рассмотрение украинского вопроса переносили несколько раз из-за невыполненных правительством обязательств по реформам, а затем блокады Донбасса и ситуации вокруг российских банков.

Последний транш до этого - тоже на миллиард - Украина получила еще в сентябре 2016-го. А перед этим больше года страна жила вообще без финансирования со стороны Фонда. С получением нового транша Украина практически пересекла экватор программы МВФ - из запланированных $17,5 млрд получено уже $8,4.

В этом году украинское правительство рассчитывает получить еще три транша. Что потребуется для этого и насколько критично для Украины дальнейшее сотрудничество с Фондом?

Реформы в тягость

«Украинская экономика показывает признаки выздоровления. ВВП начал расти, высокую инфляцию удалось побороть, золотовалютные резервы удвоились. Этот прогресс стал возможным благодаря решительным действиям властей, включая здоровую макроэкономическую политику. Стабилизация дает хорошую площадку для будущего роста», - заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон после выделения транша Украине.

Но Липтон также подчеркивает, что будущий рост возможен только в случае выполнения правительством всех взятых на себя обязательств по структурным реформам. Ключевое из них - пенсионная реформа. МВФ тревожит дефицит Пенсионного фонда, на дотации которого уходит более 5% ВВП. Кроме того, Фонд беспокоит бизнес-климат, промедление с приватизацией, открытием рынка земли и реальными антикоррупционными мерами.

Будет ли правительство строго следовать рекомендациям МВФ? Член совета НБУ Виктор Козюк считает, что экономическая стабилизация и мировая конъюнктура отбивают у политиков желание проводить дальнейшие реформы. «Остановки в программах с МВФ у Украины, как правило, совпадают с трендом повышения цен на сырье. Спрос на ресурсы МВФ находится в обратной зависимости от глобальных сырьевых цен», - говорит он.

Опрошенные LIGA.net эксперты считают, что правительство пойдет стандартным путем и выполнит лишь часть взятых обязательств. А это ставит под сомнение планы по получению еще трех траншей в этом году. «На мой взгляд, получить все транши возможно, но это будет означать, что к концу года мы будем иметь абсолютно новую реформированную страну. Вероятность этого не так уж велика», - считает исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Правительство действительно не спешит. Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель обещают подать на рассмотрение Рады до июля, а концепцию реформирования пенсионной системы планируют представить в мае. Хотя, по сути, это нужно было сделать еще в прошлом году. В Фонде госимущества также не скрывают, что заложенные в бюджет планы по приватизации выполнить не удастся. Самые крупные объекты - ОПЗ и Центрэнерго - к продаже не готовы.

Крепкая дружба

Может ли правительство вообще отказаться от помощи МВФ? Ситуация с госдолгом не позволяет этого сделать. По данным НБУ, в этом году Украине придется выплатить около $1 млрд (800 млн - основная сумма и 200 млн - проценты) по старым займам, полученным только от Фонда. Всего же в ближайшие три года выплаты по всем внешним обязательствам Украины составят $12,5 млрд.

На обслуживание госдолга в 2017-ом планируется направить 241 млрд гривен. При этом общий график выплат Минфина предусматривает на этот год 72,2 млрд грн (около $2,6 млрд) выплат по внешнему долгу. 1 марта Украина уже выплатила $505,4 млн купонного дохода по евробондам. В прошлом году внешних выплат было почти в два раза меньше - 47,4 млрд (около $1,8 млрд).

Нагрузка на бюджет будет нарастать. Самые крупные платежи ожидают Украину через два года - в 2019-м, когда начнутся выплаты по реструктуризированным евробондам времен Натальи Яресько. Собственных ресурсов для этого недостаточно - золотовалютные резервы НБУ сегодня составляют $15,5 млрд, из которых большую часть придется вернуть МВФ.

Наращивать резервы НБУ будет сложно, ведь прогноз дефицита платежного баланса в этом году после начала блокады Донбасса ухудшен до $4,3 млрд. Это значит, что «лишней» валюты на рынке станет меньше, а выкупать Нацбанку ее станет проблематичнее. Учитывая, что инвестиции в Украину из-за рубежа тоже не идут, альтернатив программе МВФ нет. Именно она - гарант реформ для иностранных инвесторов.