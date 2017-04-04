Верховная Рада запретила органу государственного управления автомобильными дорогами общего пользования ограничивать или запрещать движение отдельных транспортных средств, в случае отсутствия соответствующего специального согласования.
Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие в целом закона №5386 «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» относительно уточнения некоторых полномочий государственного управления автомобильными дорогами общего пользования» проголосовали 236 народных депутатов.
Так, из ст. 12 указанного закона исключается пункт, касающийся прав органа государственного управления автомобильными дорогами общего пользования.
В частности, теперь он не может ограничивать или запрещать движение транспортных средств, нагрузка на ось, общая масса или габариты которых превышают нормы, определенные для них государственными стандартами, в случае отсутствия соответствующего специального согласования.
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