Президент Украины Петр Порошенко сказал, что заявления главы НБУ Валерии Гонтаревой об отставке у него нет.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал нардеп от фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщает Укринформ.

«Я вчера спрашивал Президента, и он ответил, что заявления Гонтаревой у него на столе нет. Конечно, нет ни одного чиновника, который был бы всегда, и когда госпожа Гонтарева уйдет, это будет происходить в плановом режиме - будет сообщено за месяц, подобрана кандидатура и т.д.», - сказал нардеп.

Напомним, ранее председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу и хочет отдохнуть.