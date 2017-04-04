Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа, заключительный этап подготовки к бою традиционно проводит в австрийском Гоинге.

Как сообщает Klitschko-brothers.com, после работы в Киеве команда Кличко переехала в Альпы, где пройдут три заключительные недели подготовки.

В лагерь Кличко приехали и спарринг-партнеры.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 тыс. зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.