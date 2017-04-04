В Киеве на детской площадке нашли змею редкого вида – сарматского полоза. Патрульная полиция передала ее в Киевский зоопарк, сообщает пресс-служба зверинца.

«Перед вами редкий краснокнижный сарматский полоз! Вполне безопасная для человека неядовитая змея. Этот вид включен в Красную книгу Украины 2009 года с охранным статусом «уязвимый», он также находится под особой защитой Бернской Конвенции!» - отметили в зоопарке.

Чаще всего встречается в Крыму, а также и в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Пока неизвестно, как причерноморский полоз попал в Киев.

«Сейчас планируется его карантин, ветеринарная диагностика, временная поддержка для восстановления сил, и переговоры со специалистами по выпуску змеи в природу - на родные южные земли», - отмечается в сообщении.