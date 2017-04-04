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На восстановление поврежденных в результате обстрелов жилых домов, школ, детсадов и медучреждений в Донецкой области нужно 3 миллиарда гривен, заявил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«За почти три года войны, только на территории Донецкой области, которую контролирует украинские власти, разной степени повреждений от российских обстрелов получили 10 682 жилых дома, 111 школ, 79 детсадов и 50 медицинских учреждений. На их восстановление и ремонт потребуется около 3 млрд грн», - написал он в Facebook.

При этом глава ОВГА отметил, что в эту сумму не входят масштабы разрушений по линии разграничения и на оккупированной территории Донецкой области.

Жебривский сообщил, что 3 апреля провел встречу с директором Руководящей группы экспертов по внедрению программы преобразований в Украине (STAIT) Ингрид Макдональд, представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Стороны согласовали, что приоритетными в сотрудничестве на этот год является восстановление частных домов; стабилизация предприятия «Вода Донбасса»; помощь в оснащении опорных школ; обучение в Восточной Европе украинских управленцев; формирование алгоритма координации деятельности органов власти и международных гуманитарных организаций.
ForUm

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