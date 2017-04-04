Метрополитен Санкт-Петербурга полностью восстановил работу после взрыва, произошедшего днем 3 апреля.

«Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям. Однако до 10 часов утра сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М», - говорится в сообщении.

Задействованы 60 автобусов по маршруту от «Петроградской» до «Московской», сообщает ТАСС.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.