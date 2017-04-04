Среди пострадавших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге граждан Украины нет.

Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

«Консул посетил медучреждения, в которых находятся пострадавшие при взрыве в Санкт-Петербурге. Украинцев там нет», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.