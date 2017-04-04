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По состоянию на 7 часов утра 4 апреля централизованное электроснабжение Авдеевки отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности).

Напомним, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

 
ForUm

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