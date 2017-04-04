Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, сообщает УНИАН.

«Несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление от повышения заработной платы и пенсий», – отмечается в сообщении фонда со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

Также он отметил необходимость постоянных усилий в направлении управления доходами и продвижения реформы государственного управления.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.