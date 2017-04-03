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Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт, но рассматриваются и другие версии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия», - подчеркнула она.

Петренко сообщила, что сейчас следствие изучает данные об обстоятельствах взрыва. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета», - сказала Петренко.

По ее словам, в настоящее время на месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа, следователи изымают все предметы, имеющие значение для следствия, допрашивают очевидцев, сотрудников метрополитена, уточняется число погибших, пострадавших.

Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. «Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества  жертв», - заключила Петренко.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело.

Число погибших в результате взрыва составило 10 человек, 37 человек госпитализированы.
ForUm

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