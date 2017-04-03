Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратится в Кабинет Министров с предложением обеспечить неповышение общего счета за газ для населения.

«Уже 2 года Кабинет Министров Украины регулирует конечную цену на природный газ для нужд населения и для производства тепловой энергии для нужд населения путем возложения специальных обязанностей, используя полномочия, предоставленные правительству Законом Украины «О рынке природного газа». Учитывая указанное, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратится в Кабинет Министров Украины с предложением обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения», – говорится в сообщении.

«Исходя из того, что НКРЭКУ не регулирует цену природного газа, которая составляет 87% общего тарифа на газ и тепловую энергию, а регулирует лишь транспортировку и распределение природного газа (13%), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для обеспечения прозрачности, развития конкуренции и обеспечения безопасности для потребителей во исполнение Закона Украины «О рынке природного газа» относительно внедрения принципа мощности приняла соответствующие тарифы», – отметили в комиссии.

В НКРЭКУ подчеркнули, что введение принципа мощности также содержится в Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

«Еще раз обращаем внимание потребителей и информируем - об увеличении платы речь не может идти. Для потребителей, использующих газ для отопления, счет уменьшается. Для потребителей с газовой колонкой плата также не должна увеличиться», – отменили в комиссии.



По данным НКРЭКУ, для потребителей с газовой плитой (с наименьшими типоразмерами) плата рассчитана с учетом переходного периода для адаптации. «Стоит отметить, что этих потребителей беспокоят в первую очередь счета за отопление, которые в разы выше и также состоят на 87% из цены газа как товара, которую НКРЭКУ не регулирует в соответствии с Законом Украины «О рынке природного газа». Благодаря решению о переходе на принцип мощности комиссия сможет уменьшить стоимость отопления в части стоимости транспортировки и распределения природного газа, таким образом совокупный счет таких потребителей также не увеличится», – говорится в сообщении.



«Также опровергаем информацию о якобы «дублировании оплаты». Эта информация не соответствует действительности - никаких дополнительных оплат не имеет. Общая сумма состоит исключительно из: налога на добавленную стоимость; оплаты государственной компании «Укртрансгаз» для покрытия расходов на транспортировку магистральными газовыми сетями; покрытия обоснованных расходов на распределение природного газа, где работает 53 тыс. украинцев», – подчеркнули в комиссии.

«Учитывая социальную значимость этого вопроса, НКРЭКУ инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

По данным НКРЭКУ, стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от НКРЭКУ пересмотреть свое решение относительно введения абонентской платы за газ.