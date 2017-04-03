Украина может за год поставить около 2,5 млн тонн антрацитного угля из США.

Об этом в комментарии журналистам рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Многие генерации начали контрактовать уголь, в том числе, из Южной Африки, из других стран. Нам надо 4,7 млн тонн до 1 января 2017 года. Контрактация пошла. Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 млн тонн», - сказал Насалик.

Он отметил, что направил в Госдеп США письмо относительно поставок угля.

«Первые поставки антрацита будут в мае, но об американском угле еще рано говорить», - добавил Насалик.

Напомним, в результате блокады Донбасса были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.