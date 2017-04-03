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Для расследования убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители направили международно-правовые поручения в 14 стран.

Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, сообщает Радио Свобода.

Он отказался прогнозировать сроки завершения расследования, отметив, что еще ожидаются ответы от нескольких стран по международно-правовым поручениям от Украины.

«Пока мы не получили информацию, думаю, будет неуместно и излишне говорить, в какие страны и относительно чего направлено поручение», - указал Вакуленко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

 
ForUm

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