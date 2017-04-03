В понедельник, 3 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в зоне АТО, военнослужащий застрелил своего сослуживца. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.
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