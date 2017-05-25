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В Службе безопасности Украины не искажали никаких доказательств, в том числе видеозаписей, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, и передали их полиции в том состоянии, в котором они были. Об этом сегодня журналистам в Киеве заявил председатель СБУ Василий Грицак.

«У нас были встречи как с общественными активистами, так и с руководством Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. На этой встрече присутствовали трое журналистов, первый заместитель генерального прокурора и руководитель Национальной полиции. На прямой вопрос, было ли что-то не так, или мы передавали хоть один материал с искажениями, исправлениями, руководитель Нацполиции Сергей Князев в моем присутствии заявил: «Нет, вы передали все хорошо», - сказал Грицак, сообщает УНИАН.

По его словам, Служба безопасности изъяла по конкретному поручению следователя 4 жестких диска только по одному адресу, и эти диски 27 июля прошлого года были переданы Национальной полиции без каких-либо вмешательств в них. «О том о каких ошибках (шла речь), пожалуйста, спросите у генерального прокурора. К нам никаких обращений по этому поводу не поступало», - отметил Грицак.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.
ForUm

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