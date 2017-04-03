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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации конвенции между правительством Украины и правительством Люксембурга об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы и на капитал», сообщает пресс-служба Главы государства.

Отмечается, что документ будет способствовать созданию эффективной двусторонней договорно-правовой базы для избежания двойного налогообложения, предотвращению уклонения от уплаты налогов, а также взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.
ForUm

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