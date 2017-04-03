Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом ситуацию на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, стороны провели телефонный разговор в понедельник, 3 апреля, днем.

«Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля», - говорится в сообщении.

Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня.

Президент Украины также подчеркнул важность освобождения всех заложников, находящихся на Донбассе и в России.

Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации Минских договоренностей.

Порошенко поблагодарил Меркель и Олланда за поддержку во внедрении безвизового режима для украинцев.

Напомним, 1 апреля в зоне АТО был объявлен новый режим прекращения огня, однако члены НВФ его соблюдали.