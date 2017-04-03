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В ночь на 3 апреля возле кафе в селе Знаменовка Новомосковского района молодой человек бросил на землю гранату, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В результате взрыва за медицинской помощью в Новомосковскую районную больницу с телесными повреждениями, в основном легкими, обратилось 16 граждан.

Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который взял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым могло привести взрыв гранаты.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты запал к гранате, 19 металлических фрагментов, вероятно обломков от гранаты, куртка черного цвета.

Новомосковские правоохранители установили 25-летнего ранее несудимого жителя города Подгороднее Днепропетровской области.

Выяснилось, что молодой человек отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю у здания кафе.

В настоящее время следственным отделом Новомосковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании злоумышленнику меры пресечения.
ForUm

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