Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited. Данные об этом содержатся в электронной декларации министра за 2016 год.

Согласно декларации, Аваков вместе с женой владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9 и 70,90 кв. м, а также квартирой в Чугуеве площадью 55,4 кв. м, земельным участком в с. Коробочкино Харьковской области площадью 1,2 тыс. кв. м. Жена министра также имеет земельный участок в с. Коробочкино площадью 1,2 тыс. кв. м, передает 112 Украина.

Кроме того министр арендует номер в гостинице площадью 77,6 кв. м.

В декларации также указано, что Аваков имеет 12 акций ФК «Металлист» стоимостью 3 грн, владеет 100% капитала в итальянской компании Avitalia s.r.l. стоимостью 8 млн 832 тыс. грн, 99,99% капитала в ООО «Трастовая компания Авакова» (в стадии ликвидации) стоимостью 205 тыс. 478 грн (0,01% этой компании – у сына Авакова Александра).

В 2016 году Аваков задекларировал доход в виде зарплаты в сумме 466 тыс. 121 грн и доход от погашения стоимости казначейских военных обязательств в сумме 20 тыс. грн и погашение купонов по ним – 2,8 тыс. грн.

На счету в Укрэксимбанке глава МВД имеет 626 тыс. 348 грн, в Ощадбанке – 175 тыс. долл. 804,338 тыс. грн, а также 200 тыс. грн в виде активов в драгоценных металлах, 15 тыс. грн, 12,8 тыс. долл., 65 тыс. евро и 870 тыс. британских фунтов, 3 015 тыс. канадских долларов, 96 тыс. японских иен наличных средств.

В графе финансовых обязательств Аваков указал дивиденды по решению общего собрания Avitalia s.r.l. от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисление и не были выплачены в 2016 году в сумме 148 тыс. 423 грн.

Также Аваков задекларировал коллекции картин, коллекцию книг XVIII-XXI веков в количестве около 8 тыс. экземпляров, иконы, художественные наборы шахмат, коллекцию монет XVI-XXI веков в количестве 2 652 тыс. шт., коллекцию золотых монет из 24 предметов, марки, коллекцию холодного оружия XIX-XX веков и коллекцию вин.