Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о сбое в работе системы аккредитованного центра сертификации ключей Государственной фискальной службы. Об этом он написал в Facebook.

«По запуску электронного реестра НДС. Кто сказал, что будет просто? В 11:00 «положили» систему аккредитованного центра сертификации ключей в ГФС. Это беспрецедентное событие», - заявил министр.

«Почему это проблема? Всю входящую информацию в электронный реестр автоматического возмещения НДС формирует ГФС на основании заявок бизнеса и закрепляет эти данные электронной цифровой подписью. Поэтому бесперебойная работа центра сертификации ключей является обязательной для успешного запуска этого реестра», - пояснил он.

Данилюк отметил, что систему центра удалось частично восстановить.

«Продолжаем упорно работать, чтобы согласно законодательству, завтра реестр обнародовать», - добавил он.