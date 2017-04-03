Заседание Совета исполнительных директоров Международного валютного фонда, на котором будет рассмотрен вопрос выделения Украине транша в сумме 1 млрд долл., запланировано на 3 апреля.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу представительства фонда в Украине.

«Рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) – вместе с результатами консультаций 2016 года по статье IV Соглашений МВФ – запланировано на 3 апреля 2017 года», - отметил он.

По словам Ваше, завершения третьего пересмотра позволит выделить Украине транш в размере около 1 млрд долл.

Напомним, заседание Совета директоров МВФ, на котором должно быть принято решение о выделении следующего транша Украине (предварительно в размере 1 млрд долл.), было запланировано на 20 марта. В последний момент Фонд объявил о переносе этого заседания.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил такое решение необходимостью уточнения Украиной и МВФ показателей экономического роста в связи с блокадой на Донбассе.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, Национальный банк Украины уже согласовал новые макроэкономические показатели и передал их Международному валютному фонду.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 0,61 млрд долл.