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Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что введение абонентской платы за газ ни в коем случае не повысит расходы населения на услугу. Об этом он заявил журналистам в четверг.

«На кармане человека это никаким образом не отразится», - подчеркнул он.

Министр пояснил, что таким образом цена на газ не увеличивается, а просто разбивается на два отдельных счета – за сам газ и за его транспортировку. При этом, по его словам, цена газа даже уменьшается, сообщает «Украинская правда».

«Если вы их сложите вместе – это те же самые 6879 грн (за 1000 куб. м – ред.)», - отметил Рева.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.
ForUm

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