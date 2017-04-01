С 1 апреля в зоне проведения АТО на Донбассе начался режим прекращения огня.
Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 29 марта.
«Накануне пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа поприветствовала решимость всех участников минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года», - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Президент Украины Петр Порошенко дал все необходимые поручения Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня, но также готовы дать отпор в случае его срыва незаконными вооруженными формированиями.
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