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Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Накануне пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа поприветствовала решимость всех участников минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года», - отметила она.

Кроме того, по информации Олифер, с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы.
ForUm

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