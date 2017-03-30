Президент Украины Петр Порошенко дал все необходимые поручение Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля.
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент дал все необходимые команды генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля», – отметил он.
По словам Президента, Украина предложила прекращение огня перед Пасхой, хотя и без большого оптимизма оценивает соблюдение договоренностей Россией.
Как ранее сообщал ForUm, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня, но также готовы дать отпор в случае его срыва незаконными вооруженными формированиями.
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