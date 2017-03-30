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Президент Украины Петр Порошенко дал все необходимые поручение Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент дал все необходимые команды генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля», – отметил он.

По словам Президента, Украина предложила прекращение огня перед Пасхой, хотя и без большого оптимизма оценивает соблюдение договоренностей Россией.

Как ранее сообщал ForUm, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

Министр обороны Степан Полторак  заявил, что Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня, но также готовы дать отпор в случае его срыва незаконными вооруженными формированиями. 
ForUm

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