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Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня, но также готовы дать отпор в случае его срыва незаконными вооруженными формированиями. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Очень надеюсь, что уже пришло время, когда нужно выполнять обязательства. В частности и Минские договоренности. ВСУ готовы соблюдать режим прекращения огня», - заявил Полторак.

Министр подчеркнул, что в случае нарушений со стороны боевиков, украинские военные готовы дать отпор.

«Но, в то же время, хочу подчеркнуть, если эти условия выполняться не будут, мы будем адекватно реагировать на угрозы и защищать жизнь наших военных», - сказал Полторак.

Как ранее сообщал ForUm, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

 
ForUm

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