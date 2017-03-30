В Европейском вещательном союзе изданию подтвердили приведенную в швейцарском таблоиде Blick прямую речь гендиректора (ЕВС) Ингрид Дельтенре относительно участия представительницы России в конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве, сообщает Немецкая волна.

Однако в ЕВС отметили, что не могут отвечать за другие выводы газеты, в частности, за информацию о том, что организация якобы уже рассматривает возможность санкций в отношении Украины.

«Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника «Евровидения» смогли выступить на конкурсе в этом году», - сообщили в Европейском вещательном союзе.

В то же время, если «кто-то из участников нарушит правила конкурса», то после его проведения могут рассмотреть «определенные меры» в отношении нарушителя, заявили в организации.

Напомним, на сайте швейцарской бульварной газеты Blick опубликовали статью, из которой следует, что организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» готовы ввести санкции в отношении Киева из-за запрета въезда представительницы РФ на «Евровидении» Юлии Самойловой. Авторы статьи ссылаются на генерального директора Европейского вещательного союза, владеющего правами на конкурс, Ингрид Дельтенре.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.