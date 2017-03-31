Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что его детективы проводят расследование в отношении мэра Львова Андрея Садового в рамках своих полномочий. Об этом он рассказал во время брифинга.



На вопрос журналистов, интересуется ли НАБУ вероятными коррупционными злоупотреблениями чиновников Львоского горсовета в целом и в процессе освоения средств, выделенных на вывоз мусора в частности, директор НАБУ ответил, что такое производство осуществляет ГПУ.



«Инициативу в расследовании коррупционных рисков в деятельности ЛГС взяла на себя Генеральная прокуратура. Также хочу отметить, что к нам не поступало ни одного обращения о злоупотреблениях чиновниками ЛГС в вопросе вывоза мусора. Мы анализировали эту тему и размышляли, включаться ли в этот процесс, но когда увидели, что ГПУ взялась активно расследовать, то решили подождать. Если к нам поступит информация, что будет касаться нашей компетенции, то мы, конечно же, подключимся», - подчеркнул Сытник, сообщает ZIK.



Также журналистов интересовало, осуществляет ли НАБУ расследование коррупционных деяний Садового лично. Особенно в контексте того, что мэр Львова по собственной инициативе обратился к детективам с просьбой расследовать обвинения, которые были обнародованы в отношении него в программе на канале 1+1 в декабре 2016 года.



«Что касается таких заявлений политиков, мол, проверьте нас, то это делается с определенной целью. Через три дня он скажет - видите, я подал заявление, а НАБУ никакого криминала не нашло – значит, я не коррупционер. Мы, конечно же, эти заявления проверяем. Но основную проверку чиновников мы проводим не на основании его заявлений, а на основании тех данных, которые у нас есть и которые могут свидетельствовать о наличии состава преступления», - сообщил директор НАБУ.



Также Сытник подтвердил, что НАБУ проводит проверку на предмет причастности к коррупционным действиям мэра Львова, но не относительно его заявлений, а по другим фактам. «Проводилась проверка по Садовому - она ​​сейчас проводится, но не в рамках этого заявления, а в рамках наших полномочий», - резюмировал он.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что мэра Львова могут отстранить от должности в случае вручения ему подозрения относительно халатности со смертельным исходом.