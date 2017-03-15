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Мэра Львова Андрея Садового могут отстранить от должности в случае вручения ему подозрения относительно халатности со смертельным исходом. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя открытие уголовного производства в отношении должностных лиц Львовского горсовета.

По его словам, две недели назад в Харькове была завершена экспертиза, которая установила, что никакого поджога на свалке «Збиранка» возле Грибовичей не было.

«Все разговоры о том, что какие-то специальные диверсанты из конкурирующих политических партий подожгли свалку, экспертиза не подтвердила. Это было самовозгорание из-за несоблюдения технологий», - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что семьи погибших вправе спросить, кто из должностных лиц Львовского горсовета за это отвечает.

«Именно сейчас досудебное следствие областной прокуратуры это устанавливает. Я не могу исключать, что им может быть и мэр, и его заместители, и другие должностные лица», - сказал он.

На уточнение о том, есть ли в этом деле политический подтекст, как об этом заявляет Садовый, Луценко ответил: «Мне кажется, что проблема с мусором возникает не от того, что мэр в оппозиции или коалиции. Мусор просто надо утилизировать, этим надо заниматься. Андрей Иванович не первый срок на посту и даже не второй».

Ранее Садовый заявлял, что прокуратура готовит ему подозрение в совершении уголовного преступления, однако не уточнил, по какому делу.

Напомним, в конце января Львовский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского горсовета в решении проблемы Грибовичской свалки.

30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.
ForUm

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