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Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак раскритиковала работу своего заместителя Руслана Радецкого.

По ее словам, в четверг, 30 марта, должно было состояться очередное заседание, на котором НАПК планировало рассмотреть вопрос о направлении протоколов о коррупции в суд.

«Наши отдельные члены национального агентства так увлеклись собой, что забылись, для чего пришли на работу», - приводит слова Корчак Украинская правда.

Она сообщила членам НАПК, что в отставку не уходит, поэтому предложила продолжить работу.

«Они отказались, продемонстрировали свою безответственность. От своего уважаемого заместителя Радецкого Руслана я получила сообщение, что работниками его департамента составлены административные правонарушения», - сказала Корчак.

«Согласно закону, в течение 3 дней с момента составления протокола он должен быть направлен в суд по решению НАПК. Срок для направления этих протоколов сегодня истекает, однако вопрос не был рассмотрен, я вчера предлагала собраться», - заявила она.

«Отдельный член НАПК свой собственный интерес ставит выше даже за работу своего департамента», - возмутилась Корчак.

Также она пояснила, что просит собраться НАПК на внеочередное заседание в пятницу.

«Также нам надо утвердить выводы по результатам анализа отчетов партии – и 3 раза тем самым Радецким это не голосуется. И когда вопрос, почему Вы не хотите голосовать, - ответ: «Я должен почитать».

«Ему уже предоставили флешку, его просят прийти в департамент почитать... Я уже прошу Сытника Олега (еще один заместитель руководителя НАПК, - ред.) подойти, поговорить – ну, может, Радецкий хоть флешку откроет. Вот скажите, как этого безответственное человека заставить работать?» - сетует Корчак.

Напомним, ранее член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка выступил за отставку Корчак.

30 марта премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.

Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 
ForUm

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