Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак раскритиковала работу своего заместителя Руслана Радецкого.
По ее словам, в четверг, 30 марта, должно было состояться очередное заседание, на котором НАПК планировало рассмотреть вопрос о направлении протоколов о коррупции в суд.
«Наши отдельные члены национального агентства так увлеклись собой, что забылись, для чего пришли на работу», - приводит слова Корчак Украинская правда.
Она сообщила членам НАПК, что в отставку не уходит, поэтому предложила продолжить работу.
«Они отказались, продемонстрировали свою безответственность. От своего уважаемого заместителя Радецкого Руслана я получила сообщение, что работниками его департамента составлены административные правонарушения», - сказала Корчак.
«Согласно закону, в течение 3 дней с момента составления протокола он должен быть направлен в суд по решению НАПК. Срок для направления этих протоколов сегодня истекает, однако вопрос не был рассмотрен, я вчера предлагала собраться», - заявила она.
«Отдельный член НАПК свой собственный интерес ставит выше даже за работу своего департамента», - возмутилась Корчак.
Также она пояснила, что просит собраться НАПК на внеочередное заседание в пятницу.
«Также нам надо утвердить выводы по результатам анализа отчетов партии – и 3 раза тем самым Радецким это не голосуется. И когда вопрос, почему Вы не хотите голосовать, - ответ: «Я должен почитать».
«Ему уже предоставили флешку, его просят прийти в департамент почитать... Я уже прошу Сытника Олега (еще один заместитель руководителя НАПК, - ред.) подойти, поговорить – ну, может, Радецкий хоть флешку откроет. Вот скажите, как этого безответственное человека заставить работать?» - сетует Корчак.
Напомним, ранее член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка выступил за отставку Корчак.
30 марта премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.
Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина.
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