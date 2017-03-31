Акционеры судостроительного завода «Ленинская кузница» (Киев) на общем собрании решили переименовать предприятие в «Завод «Кузница на Рыбальском» и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) на частное акционерное общество (ЧАО). Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, соответствующие решения были приняты акционерами предприятия на общем собрании 30 марта.

«Ленинская кузница» специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

«Завод «Ленинская кузница» приватизирован в 1995 году, основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд Прайм Эссетс Капитал (ранее фонд Петра Порошенко, Киев), еще 49% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ «Вик»).