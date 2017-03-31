Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на отставке руководства Антимонопольного комитета Украины за их действия в отношении дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», которого подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Об этом руководитель МВД заявил 31 марта на совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

«По-злому веселит тот факт, что сегодня на работе в Антимонопольном комитете отсутствует председатель АМКУ Терентьев (Юрий Терентьев. – Ред.), его заместитель Сидоренко (Нина Сидоренко. – Ред.), которая вела антимонопольное дело «Мегаполиса» – «Тедиса», сегодня тоже неожиданно в командировке, еще один заместитель в отпуске и так далее», – указал министр, сообщает Укринформ.

«Думаю, что отпуск для этих людей должен быть продлен, и я, как министр, политическая фигура, могу заявить, что в результате этого расследования общество имеет право требовать отставки руководства Антимонопольного комитета», – прибавил Аваков.

Напомним, ранее генпрокурор сообщил, что 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина».

В рамках этого дела ГПУ также провели обыск в Антимонопольном комитете Украины, в ходе которого были изъяты документы, свидетельствующие о содействии монопольному положению компании «Тедис Украина».