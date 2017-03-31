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Генеральная прокуратура проводит обыск в Антимонопольном комитете Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди.

«Генеральная прокуратура с 7:30. Или открывайте или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здании не пускают. Маски. Оружие», - отметила она, подчеркнув, что сотрудников АМКУ и ее не пустили в здание ведомства.

Панаиотиди также сообщила, что разрешение на обыск дал Печерский районный суд Киева.   

По ее словам, обыск проводится в рамках расследования дела против монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина». 

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», которого подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма. 
ForUm

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