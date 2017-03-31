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Сегодня утром силовики изымали в Антимонопольном комитете Украины документы, свидетельствующие о содействии монопольному положению компании «Тедис Украина», которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма. Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. 

По его словам, в АМКУ утром до начала рабочего дня без применения спецназа зашли следователи для изъятия документов, свидетельствующих о содействии монопольному положению и непринятии предусмотренных законом действий руководством АМКУ, сообщает 112 Украина.

«Дело в том, что ряд других украинских компаний, которые хотели бы заниматься дистрибуцией табачных изделий, обращались в АМКУ с целью заставить производителей сигарет разрушить монополию и сотрудничать с другими дистрибьюторами. Несмотря на свои обязанности, руководство АМКУ не предпринимало таких мер по демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, способствовало монопольному положению компании «Тедис Украина», - подчеркнул Луценко. 

Напомним, ранее генпрокурор сообщил, что 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина». 

В рамках этого дела ГПУ также провели обыск в Антимонопольном комитете Украины.
ForUm

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