Сегодня утром силовики изымали в Антимонопольном комитете Украины документы, свидетельствующие о содействии монопольному положению компании «Тедис Украина», которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма. Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в АМКУ утром до начала рабочего дня без применения спецназа зашли следователи для изъятия документов, свидетельствующих о содействии монопольному положению и непринятии предусмотренных законом действий руководством АМКУ, сообщает 112 Украина.

«Дело в том, что ряд других украинских компаний, которые хотели бы заниматься дистрибуцией табачных изделий, обращались в АМКУ с целью заставить производителей сигарет разрушить монополию и сотрудничать с другими дистрибьюторами. Несмотря на свои обязанности, руководство АМКУ не предпринимало таких мер по демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, способствовало монопольному положению компании «Тедис Украина», - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор сообщил, что 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина».

В рамках этого дела ГПУ также провели обыск в Антимонопольном комитете Украины.