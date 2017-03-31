Украина запросила у Международного валютного фонда изменение графика дальнейших пересмотров программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и, соответственно, поступления следующих траншей кредита.
Соответствующий запрос (Requests for Rephasing of Access) размещен на сайте Фонда в повестке дня собрания директоров МВФ на 3 апреля, сообщает УНИАН.
Согласно повестке дня, Украина также запросила пересмотр финансовых гарантий по программе (Financing Assurances Review).
Напомним, совет директоров МВФ планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша 3 апреля.
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