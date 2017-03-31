Прокуратура квалифицировала подрыв автомобиля в Мариуполе, во время которого погиб сотрудник Управления СБУ в Донецкой области, как теракт. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ, прокуратуры и Нацполиции сейчас находится на месте происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели. Также работают взрывотехники, которые устанавливают устройство, которое использовали преступники для подрыва транспортного средства», – говорится в сообщении.

Данные по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 УК Украины (теракт).

Следствие проводят следователи Управления СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Напомним, в пятницу, 31 марта, в Центральном районе Мариуполя неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.