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Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о задержании руководителя департамента погашения обязательств Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

«Сегодня прокурорами САП было согласовано подозрение руководителю департамента погашения обязательств ГФС Украины, он уже задержан. Сейчас это дело продолжается. Не только один подозреваемый Насиров по нему проходит», - отметил прокурор.

По словам Холодницкого, сейчас САП будет определяться с мерой пресечения и с другими процессуальными моментами.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

 
ForUm

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