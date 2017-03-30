также в разделеПолитика
Порошенко, Меркель и Олланд договорились провести переговоры 14
Посол ЕС: Несколько человек превращают Украину в банкомат 57
Порошенко прокомментировал «нацистский» скандал с Зозулей 68
Путин: Обострение конфликта Украины и РФ может привести к глобальной катастрофе 78
Журналист намекнул на связь Порошенко и Ахметова 68
Порошенко обеспокоен заявлениями венгерских чиновников об автономиях 83
МИД: Поляки понимают, что обстрел консульства мог быть инспирирован извне 77
Порошенко: Россия сделает все, чтобы столкнуть ЕС со скалы 139
Петренко: Для увольнения руководства НАПК могут изменить закон 40
Порошенко и Дуда созвонились из-за ЧП в Луцке 61
Корчак не собирается в отставку 63
Гройсман посоветовал всем членам НАПК уйти в отставку 175
Порошенко осудил обстрел генконсульства в Луцке и требует найти виновных 175
Климкин об обстреле консульства в Луцке: Это подлость против нашей дружбы с Польшей 59
Скандальному депутату Госдумы запретили въезд в Украину 125
Порошенко предлагает восстановить специальные военные суды 65
СМИ: Ляшко с женой купили недвижимости на 20 миллионов 240
Делегации трех стран в ПАСЕ осудили поездку Аграмунта с россиянами в Сирию 59

Правительство настаивает на соблюдении высоких стандартов качества во время ремонта и строительства дорог.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом ремонтных работ на дорогах Житомирской области, сообщает пресс-служба правительства.

«Сейчас надо уделять внимание качеству выполнения работ и технологическим подходам», - подчеркнул глава правительства. - Да, у нас возникают проблемы, в том числе на местах. И ногами толкут этот асфальт, и делают некачественно. Это огромный вызов и для «Укравтодора», и для местной власти».

Гройсман признал, что выполнить весь необходимый объем работ за один год или один сезон - невозможно, поскольку украинским дорогами не занимались десятки лет, и сегодня они прогнозируемо и хронически в «ужасном состоянии».

Он подчеркнул, что вместе с тем правительство выделяет достаточно средств для того, чтобы начать масштабную перестройку дорожного хозяйства.

Гройсман напомнил, что по бюджетной росписи ассигнования составляют 15 млрд грн. Еще 15 млрд грн удастся привлечь через процесс репрофайлинга ОВГЗ, который сейчас обсуждает Министерство финансов совместно с Национальным банком.

«Наша задача - в течение года профинансировать все эти средства. Я могу точно сказать, что весь этот объем работ, который будет сделан в рамках этих цифр, будет профинансирован в 2017 году. Мы видим абсолютно нормальные возможности. Для старта, для закупок, проведения тендера, всего прочего. Сегодня средств достаточно у «Укравтодора». Надо «закручивать» нормально работу», - подытожил Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года