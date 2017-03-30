Министр юстиции Павел Петренко опроверг вчерашние заявления главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак о том, что агентству не хватает людей для обработки электронных деклараций.

Об этом он сказал сегодня журналистам, сообщает Укринформ.

«Это примитивная ложь, поскольку НАПК – это независимый орган, имеющий огромный штат сотрудников, которые внутри могут распределить нагрузки. Это орган, который имеет большие зарплаты. Средняя заработная плата – от 40 до 100 тысяч гривен в этом государственном органе. Таких зарплат нет у большинства государственных служащих, заполняющих декларацию», - сказал Петренко.

В этом контексте он выразил убеждение, что у них есть все возможности для того, чтобы нормально функционировать. В штате НАПК работает свыше 300 человек.

Петренко отметил, что Корчак должна отвечать за все лично. «Если ты руководитель, нанятый государством на то, чтобы выполнять свои функции, ты должен выполнять их. Если ты не справляешься, ты должен признать свою ошибку и уйти в отставку», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что НАПК «получило 600 миллионов финансирования, из них – 170 миллионов средств на админрасходы идут, 65 миллионов – на закупку технического оборудования».

Он уточнил, что еще в начале января премьер-министр проводил с Корчак совещание и поручил ей срочно проводить закупку и закупить серверы для того, чтобы вторая волна декларирования с 1 апреля прошла нормально.

«Они получили эту доверенность, они не объявили никакого тендера. Они не закупили оборудование, и мы теперь имеем ситуацию, которую имеем», - сказал Петренко.

Он подчеркнул, что НАПК могло закупить оборудование самостоятельно или воспользоваться услугами других субъектов. И поэтому «сейчас рассказывать, что кто-то кому-то что-то должен – это неправильная и деструктивная позиция».

Петренко отметил, что сейчас будут приняты все меры, чтобы декларанты подали декларации, и к следующему декларированию эта системная ошибка должна быть устранена.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Единый государственный реестр электронных деклараций не работал неделю.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.