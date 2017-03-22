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В 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

В этом контексте Гройсман отметил необходимость обеспечения высокой организации работы по наведению порядка на дорогах, а также эффективного использования выделенных средств.

«Я считаю, что нужно так построить процедуры тендеров, открытости, контроля качества, что очень важно, чтобы все было абсолютно открыто и доступно. Если кто-то где-то что-то украдет, чтобы об этом было известно. Главное – не дать возможность неэффективно использовать ресурсы», - заявил Гройсман

Премьер напомнил, что в прошлом году на капитальный ремонт, реконструкцию дорог было потрачено 10 млрд грн.

«Во многих областях, где были проведены качественно соответствующие работы, изменения были ощутимы, но в целом состояние дорог в стране является неудовлетворительное», - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман призвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна не тянуть с ремонтом дорог.

По данным Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.
ForUm

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