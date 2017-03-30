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Возле села Троицкое Луганской области в результате попадания снаряда в автомобиль погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Как сообщает УНИАН, это было прямое попадание снаряда. «Водитель отвез бойцов на боевое задание. Когда получил задание возвращаться, он успел только отъехать, и произошел взрыв», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшим оказался 51-летний Владимир Егоренко, родом из Одессы, отец двух детей.
ForUm

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