Возле села Троицкое Луганской области в результате попадания снаряда в автомобиль погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Как сообщает УНИАН, это было прямое попадание снаряда. «Водитель отвез бойцов на боевое задание. Когда получил задание возвращаться, он успел только отъехать, и произошел взрыв», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшим оказался 51-летний Владимир Егоренко, родом из Одессы, отец двух детей.