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Пожарная машина сбила как минимум восемь человек на остановке рядом с московским аэропортом Домодедово.

В результате один человек погиб, остальные семь получили травмы, сообщает ВВС, ссылаясь на МЧС и Следственный комитет России.

«Четверо человек были госпитализированы в тяжелом состоянии», - уточняется в сообщении главного следственного управления СКР.

Ведомство сообщает, что следователи регионального управления СКР выехали на место ДТП чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также точное количество пострадавших.

Пожарная автоцистерна принадлежит самому аэропорту Домодедово. «По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины», - сообщили в правоохранительных органах Московской области.

В то же время источник утверждает, что у водителя машины случился гипертонический криз. Однако собеседник агентства не уточнил, когда именно это произошло - до или после ДТП.
ForUm

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