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Вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства готовы к выполнению решений минской группы относительно прекращения огня в зоне АТО с 1 апреля.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«ВСУ и другие силовые ведомства, которые задействованы в АТО, готовы к выполнению всех решений минской группы, которые приняты. Мы готовы и к отводу, и к одностороннему, опять же, прекращению огня, которое на сегодняшний день и так нами выполняется. Мы ждем только шагов с той стороны», - заявил он, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

 

 
ForUm

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