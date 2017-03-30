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Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 31-летнему депутату Коцюбинского поселкового совета 7 созыва в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование официального документа и печатей) УК Украины и по ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле прошлого года, находясь на должности секретаря Коцюбинского поселкового совета, с целью возглавить указанный поселковый совет, указанная служащая совершила ряд уголовных преступлений, направленных на легализацию своего правового статуса, как исполняющего обязанности поселкового головы, полученного с грубым нарушением действующего законодательства. В дальнейшем, приобретение такого статуса отменил суд.

«Установлено, что служащая, зная, что оригинал гербовой печати находится у поселкового головы, использовала три разных поддельные печати, в частности, о досрочном прекращении полномочий действующего поселкового головы», - отмечается в сообщении.

«Прокуратура Киевской области будет и в дальнейшем принципиально реагировать на все попытки «рейдерского» захвата органов местного самоуправления и обеспечивать соблюдение принципов законности деятельности любых органов», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в апреле 2016 года депутаты после закрытия сессионного заседания проголосовали за недоверие поселковому голове Ольге Матюшиной. После этого депутаты от «Новых лиц» во главе с Юлией Главацкой ночью захватили совет.
ForUm

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