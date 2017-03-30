Посол Украины в Турции Андрей Сибига призвал ввести в турецких отелях трансляцию украинских телеканалов. Об этом он сообщил в Twitter.

Письмо с соответствующей просьбой посол направил председателю ассоциации отельеров Турции Тимуру Байиндиру.

Сибига отметил, что по данным турецкой статистики, в 2016 году Турцию посетило 1,45 миллиона украинских туристов, что является рекордной цифрой.

В то же время украинцы выражают недовольство отсутствием трансляции украинских телеканалов в турецких отелях.

«Учитывая, что сегодня наше государство переживает военную агрессию со стороны России, а также в условиях агрессивной российской пропаганды, которую транслируют телеканалы РФ, для граждан Украины во время их отдыха в Турции является чрезвычайно важным иметь доступ к объективным источникам информации - каналов украинского телевидения», - говорится в письме.

Сибига призвал ассоциацию внедрить во всех отелях трансляцию пакетов основных украинских телеканалов.