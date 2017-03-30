В деле о злоупотреблениях в Национальном банке Украины (НБУ) никому не сообщалось о подозрении.

Об этом в эфире 112 Украина сообщила начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Оксана Митницкая.

«Пока ни одному из участников или фигурантов этого производства о подозрении не сообщалось, и собственно, расследование продолжается… Это все тайна следствия. Все, что нужно для расследования, детективы НАБУ осуществляют», - отметила Митницкая.

Напомним, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Национальном банке.

В НАБУ уточнили, что следственные действия, которые проводятся в настоящее время в НБУ, связаны с противозаконной деятельностью его чиновников в предыдущие годы (2015-2016 гг.).