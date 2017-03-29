Российские спецслужбы пытались от имени Президента Украины Петр Порошенко организовать телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Еще один признак российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой», - написал он в Facebook.

По словам Цеголко, так называемые «пранкеры» не знали, что разговор уже состоялся, а «канцелярия президента Польши в постоянной координации с Администрацией Президента Украины».

Напомним, сегодня днем пресс-служба Главы государства сообщила, что Порошенко провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.

Президенты обсудили обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке.