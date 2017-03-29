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Обстрел польского генконсульства квалифицировали как теракт 33

Российские спецслужбы пытались от имени Президента Украины Петр Порошенко организовать телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко. 

«Еще один признак российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой», - написал он в Facebook. 

По словам Цеголко, так называемые «пранкеры» не знали, что разговор уже состоялся, а «канцелярия президента Польши в постоянной координации с Администрацией Президента Украины».

Напомним, сегодня днем пресс-служба Главы государства сообщила, что Порошенко провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.

Президенты обсудили  обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке.

 
ForUm

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