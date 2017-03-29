Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в обстреле генконсульства Польши в Луцке.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он сказал в телефонном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой.

Порошенко осудил грубое и циничное нападение на генеральное консульство Республики Польша в Луцке. «Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения таких провокаций в будущем», - подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти.

Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружественные польско-украинские отношения. Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

По предварительным данным СБУ, здание обстреляли из гранатомета РПГ-26.

В результате происшествия никто не пострадал.

Президент Петро Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.