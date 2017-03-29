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На станции киевского метро «Крещатик» взрывоопасных предметов не обнаружено, она открыта для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Станция «Крещатик» проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, днем в среду, 29 марта, неизвестный позвонил и сообщил о минировании станции. Не работала также пересадка на станцию «Майдан Незалежности».
ForUm

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