На станции киевского метро «Крещатик» взрывоопасных предметов не обнаружено, она открыта для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Станция «Крещатик» проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, днем в среду, 29 марта, неизвестный позвонил и сообщил о минировании станции. Не работала также пересадка на станцию «Майдан Незалежности».